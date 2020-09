Portogallo - Croazia, dura sconfitta per gli ospiti: solo panchina per Badelj

Brutto colpo per la Croazia nel girone C della Nations League, sconfitta pesante contro il Portogallo. Ad aprire le danze per i padroni di casa è Joao Cancelo sul finire del primo tempo, Diogo Jota e Joao Felix hanno completato il vantaggio portoghese nella ripresa. Piccola soddisfazione nel recupero per il subentrato Bruno Petkovic, che segna il gol della bandiera croato, ma è André Silva a mettere il sigillo finale sul match: punteggio finale di 4-1. Neanche un minuto in campo per Milan Badelj, il centrocampista della Lazio resta in panchina per l'intera durata della partita.