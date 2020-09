Atalanta, Miranchuk acquistato infortunato: out un mese, salta la Lazio

Ieri l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto dalla Lokomotiv Mosca di Aleksey Miranchuk. Il centrocampista il 23 agosto aveva rimediato un infortunio nella sconfitta della sua ex squadra contro lo Spartak Mosca. Il club nerazzurro dovrà fare a meno di lui per circa un mese: salta le partite contro Torino, Lazio e Cagliari, in dubbio per quella contro il Napoli dopo la sosta di ottobre per le nazionali.

