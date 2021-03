Qualificazioni Mondiali, Marusic non basta: la Norvegia piega il Montenegro

Sconfitta di misura per il Montenegro di Marusic, in casa contro la Norvegia. Il match valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022, è terminato 1-0 in favore di Haaland e compagni, con la rete di Sorloth al 35esimo del primo tempo, sufficiente a sbloccare e chiudere il match. Per l'esterno biancoceleste, un'altra prova convincente da titolare, (sostituito all'88esimo minuto), come terzino destro nel 4-4-2 di Radulovic. Dopo tre match disputati, nel Gruppo G regna l'equilibrio, con la Turchia prima a 7 punti, e Olanda, Montenegro e Norvegia tutte a quota 6, e in piena corsa per un posto nel Mondiale del Qatar che si giocherà il prossimo anno.

