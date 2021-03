Romulo torna in Brasile: "Ogni volta che ascolterò "Vola Lazio vola" il mio cuore batterà forte" - FOTO

Solo quattro mesi in biancoceleste, tanti sono bastati per tatuarsi nel cuore i colori biancocelesti. Dopo 10 anni vissuti in Italia Romulo torna in Brasile e il suo commiato è tra i più emozionanti di sempre: "Solo 4 mesi, ma sufficienti perché io non mi scordi mai di questi colori. Grazie a tutti voi per quello che mi avete dato...Rebecca nascerà fra qualche settimana (la nostra prima figlia) e sicuramente indosserà L’Aquila sul petto. Grazie laziali, siete fantastici e il mio cuore ogni volta che ascolterà....Vola, L’Aquila che vola... batterà più forte". Queste le parole del brasiliano postate sul suo profilo Instagram.

Bazzani: "Attacco Italia? Ok Immobile e gli altri, ma ai miei tempi..."

Lazio, Fiore: "Rinnovo Inzaghi? Lotito fa leva sul senso di riconoscenza"

TORNA ALLA HOMEPAGE