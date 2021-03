Bazzani: "Attacco Italia? Ok Immobile e gli altri, ma ai miei tempi..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato dell'attacco dell'Italia, paragonandolo a quello della Nazionale dei suoi tempi: "Ci sono buonissimi attaccanti, ma negli anni in cui giocavo la concorrenza in Nazionale aveva ben altri nomi. Mi sembra un altro mondo, con tutto il rispetto. Il livello è diverso, ma magari è solo il momento. Gli attaccanti di oggi dell'Italia non possiamo paragonarli ai vari Vieri, Inzaghi, Totti, Del Piero: tutte le squadre che si giocavano lo Scudetto avevano centravanti italiani, oggi no. Per Mancini è un po' più difficile, ma Immobile, Belotti e Caputo possono dare una mano. Scusatemi se dico che le mie tre presenze in azzurro ne valgono trenta di oggi".

Lazio, Fiore: "Rinnovo Inzaghi? Lotito fa leva sul senso di riconoscenza"

Lazio, Leiva festeggia l'anniversario di matrimonio: la romantica dedica alla moglie - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE