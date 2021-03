Lazio, Fiore: "Rinnovo Inzaghi? Lotito fa leva sul senso di riconoscenza"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Lazio Stefano Fiore ha parlato del rendimento di Inzaghi sulla panchina biancoceleste e il rinnovo di contratto del tecnico: "Ritengo che Simone abbia fatto un bellissimo lavoro a Roma in questi anni ed è normale che possa rappresentare un profilo da tenere in considerazione per altri club italiani e non sono. Il modus operandi di Lotito è quello di considerarlo figlioccio, è lui che gli ha dato l'opportunità di allenare una squadra forte da subito: penso faccia leva su questo, sul sentimento di riconoscenza. Credo che Inzaghi voglia così bene alla Lazio e voglia stare a Roma, che il matrimonio si farà. Ma starei attento".

