Spagna U-21, vittoria fondamentale contro l'Ucraina: Gila felice a metà

Stravince la Spagna U-21 in finale contro l'Ucraina, andandosi a conquistare la finale dell'Europeo di categoria. La squadra allenata da Denia Sanchez, dopo esser andata sotto di un gol, si è imposta per 5-1 grazie alle reti Ruiz, Sancet, Blanco, Oroz e Martin, annullando totalmente l'iniziale marcatura di Bondarenko. In questa serata di festa, però, Gila è felice a metà. Il difensore della Lazio, infatti, ha assistito alla prestazione dei suoi compagni dalla panchina per tutto il match.