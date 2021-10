Amazon, Marie Donoghue: "Champions un successo. I tifosi italiani i più passionali"

Il calcio in streaming da quest'anno è realtà. Dazn ha acquisito i diritti per trasmettere le gare di Serie A per il prossimo triennio e anche Amazon è entrato nel circuito del calcio con alcune gare di Champions League in esclusiva. L'azienda di Jeff Bezos ha attenuto anche in questo ambito il favore del pubblico ma Amazon vuole fare molto di più. "Con lo streaming si possono personalizzare le cose da vedere e questa è la nostra forza. Siamo molto contenti dei risultati italiani di questi mesi. In Italia le reazioni sono state positive per quanto riguarda la produzione, la qualità del segnale, la professionalità dei talent. Non siamo mai soddisfatti e vogliamo migliorare sempre, ma tutto sta andando per il meglio. I tifosi italiani sono tra i più passionali del mondo, le partite di Champions sono uno spettacolo straordinario", queste le parole di Marie Donoghue, vice presidente Global Sports Video di Amazon, riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

"Stiamo lavorando ancora sui contenuti offerti, vogliamo migliorare e dare a chi ci guarda in Italia la possibilità di assistere allo sport nel modo che vuole. Vogliamo innovare, non avere soltanto un tipo di tifoso", ha concluso.

