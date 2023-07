Calciomercato Lazio | De Ketelaere e non solo: i nomi bocciati da Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sono giorni frenetici in casa Lazio. La società è al lavoro per rinforzare la rosa e soprattutto per regalare nuovi acquisti a mister Sarri che a Auronzo di Cadore ha accolto il solo Castellanos. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero nella giornata di ieri Fabiani e Picchioni hanno lavorato a Formello buttando giù una lista di nomi che però non hanno ricevuto il benestare di Maurizio Sarri.

Il primo è quello di De Ketelaere che in realtà è stato proposto dal Milan ricevendo il no secco della Lazio, stesso discorso per Joao Pedro pronto a un ritorno in Italia ma che non sarà nella Capitale. Parere negativo anche per Lo Celso. Discorso diverso invece quello che riguarda Zakharyan considerato un buon giocatore ma non ancora pronto per riempire al meglio il vuoto lasciato dall'addio di Milinkovic.