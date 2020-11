Calciomercato Lazio, la Juventus punta Pedro Neto: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Juventus continua la sua opera di ringiovanimento della rosa. Dopo la sessione estiva, anche quella invernale porterà il club piemontese a cercare di abbassare l'età dei calciatori a disposizione di Andrea Pirlo. In quest'ottica la Vecchia Signora ha già avviato i contatti per qualche giovane di talento. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, per gennaio la Juventus avrebbe messo gli occhi su Pedro Neto. Il portoghese, dopo l'esperienza alla Lazio, è definitivamente esploso al Wolverhampton. Il giocatore è sempre più protagonista in Premier tanto da guadagnarsi anche la convocazione con la nazionale maggiore del Portogallo, con cui ha trovato anche la via del gol. Il classe 2000 potrebbe così tornare in Italia e a favorire l'operazione potrebbe essere Jorge Mendes. Il potente e noto procuratore, oltre ad assistere l'ex biancoceleste, è il manager di Cristiano Ronaldo e i rapporti con la Juventus sono ottimi. Questo potrebbe aiutare moltissimo l'affare a patto che i Wolves decidano di privarsi del jolly offensivo lusitano a gennaio.

