Lazio, Acerbi (ri)sfida Lewandowski in Italia - Polonia: l'ha già fermato

ITALIA - POLONIA, ACERBI - A distanza di più di un mese Italia e Polonia si ritrovano, sempre in Nations League. L'andata dell'11 ottobre finì 0-0, stasera gli azzurri si augurano di vincere e volare in testa al gruppo (situazione attuale: Polonia 7, Italia 6, Olanda 5, Bosnia 2). Si riproporrà il duello Acerbi-Lewandowski. Il "leone" della Lazio partirà titolare, salvo cambiamenti di formazione dell'ultimo minuto, e dovrà annullare uno dei bomber più prolifici d'Europa (già 13 gol in 11 partite in questa stagione tra coppe e Bundesliga). All'andata ci era riuscito, giocando d'anticipo e d'assalto sugli attaccanti polacchi, questa sera dovrà ripetersi. "Ace" farà coppia con Bastoni, sarà il veterano della difesa, completata da Florenzi a destra e Emerson a sinistra, starà a lui guidare la linea da leader e non far passare Lewandowski.

