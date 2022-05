Calciomercato Lazio, Mertens si libera a zero? La clausola lo blocca

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Il futuro di Dries Mertens al Napoli non è più così scontato. Da tempo l’attaccante e la società parlano di rinnovo e di incontrarsi per discuterne ma la fumata bianca non sembra arrivare. L’ultima volta si erano lasciati dandosi appuntamento a dopo la conclusione del campionato, ma di fatto nulla di nuovo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il belga ha fatto ritorno in patria dove si sta allenando con la nazionale in vista delle gare di Nations League. Nessun contatto con il patron partenopeo, tutto tace. Bisogna attendere ancora per capire come si evolverà la situazione, la Lazio è in finestra come spettatrice interessata. C’è un dettaglio però che non va trascurato, a proposito del contratto. Sull’accordo in essere, prossimo alla scadenza, il club ha un vantaggio che si concretizza nell’opzione di rinnovo alle stesse cifre: circa cinque milioni di euro. Questa clausola complica ancor di più la situazione, rendendo il giocatore non libero di andarsene.

