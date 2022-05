Lazio, Sarri – Lotito il matrimonio continua: quando l’annuncio del “si”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Si prospetta un’estate bollente in casa Lazio. La stagione si è conclusa positivamente con il raggiungimento degli obiettivi prefissati ma ora serve dare continuità a quanto fatto in questo primo anno sotto la guida di Maurizio Sarri. Lui è stata la prima grande novità di questa squadra, un cambiamento che ha messo un punto importante nel cammino dei biancocelesti aprendo un nuovo capitolo ancora tutto da scrivere. La rosa deve essere rinvigorita per poter affrontare al meglio la prossima stagione ma soprattutto per poter dare seguito e mantenere fede al progetto sposato con l’arrivo del tecnico toscano. Senza di lui, la “rivoluzione” non può essere portata a termine. Sta tenendo tutti col fiato sospeso la situazione legata al suo rinnovo, ma ora sembra intravedersi la luce. Il presidente Lotito è sempre stato ottimista e sicuro in merito, non ha mai avuto dubbi sul futuro. E ora, così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, con fermezza ha dichiarato: “Sarri ha firmato”. Lo ha fatto nella giornata di ieri a Piazza di Siena, era presente al consueto concorso ippico che proprio in questo periodo affolla Villa Borghese. L’accordo è stato sancito, saranno 3,5 milioni di euro più i bonus fino al 2025. Non è stata prevista nessuna clausola di recesso, l’unica ancora in vigore è quella relativa al contratto in essere. Il tecnico potrà esercitarla entro domani qualora dovesse decidere di andare all’estero. E proprio domani potrebbe essere la giornata cruciale, Sarri è tornato a casa in Toscana e si interfaccerà con il patron e la società tramite mail. Se tutto dovesse andare come previsto, non tarderà ancora ad arrivare l’annuncio.

