Argentina U20, oggi inizia il torneo Maurice Rovello: c'è Luka Romero

Luka Romero è pronto. La prima stagione alla Lazio del talentino non è andata male: 93 minuti complessivi in campo, tanta voglia di fare e numeri che hanno impressionato i tifosi. Il classe 2004 argentino (diventerà maggiorenne a novembre) è stato preso in considerazione da Sarri molto di più di quanto ci si aspettasse. L'ex Mallorca ha convinto anche il CT Scaloni che lo ha portato in nazionale maggiore. C'è ancora tanto da fare, ma il ragazzo non è spaventato. Il primo step per continuare a dimostrare il suo valore lo farà oggi con l'Argentina U20 nel torneo Maurice Ravello: alle 14:00 l'albiceleste sfiderà l'Arabia Saudita nella prima giornata del girone A.