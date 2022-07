Calciomercato Lazio, si attende per Vecino: il punto della situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La Lazio attende Provedel e viceversa. Dopo una trattativa estenuante le parti sembrano essere pronte a siglare l’accordo che porterebbe il portiere in biancoceleste. Come già anticipato, oggi potrebbe essere la giornata decisiva. I colpi di mercato però non finiscono qui, oltre al portiere è in ballo anche Vecino. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le trattative per portare l’ex Inter nella Capitale sono in atto da giorni. C’è da definire l’ingaggio e le commissioni, la richiesta iniziale era di 1,9 milioni di euro a stagione per tre anni mentre la dirigenza biancoceleste ha messo sul piatto 1,5 milioni. Altro punto da chiarire è se sia prevista un’opzione per la quarta stagione. La Lazio spera di chiudere quanto prima la vicenda e portare a casa un altro rinforzo per Sarri, Lotito è in contatto con l’agente del centrocampista e si attendono sviluppi.

