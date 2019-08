DAZN, i volti nuovi: un ex Lazio nella squadra degli opinionisti

Periodo di calciomercato non soltanto per le squadre di Serie A, ma anche per DAZN. Il network, che seguirà ancora 3 partite a giornata (sabato ore 20.45, domenica 12.30 e una delle 15), ha messo a segno tre colpi importanti. Entrano nella squadra Federico Balzaretti, Massimo Gobbi, reduce dall'addio al calcio, e l'ex Lazio e Inter Dejan Stankovic. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, confermati tutti gli altri, a partire da Francesco Guidolin, spalla del telecronista dell'anticipo Pierluigi Pardo, Mauro Camoranesi, Roberto Cravero, Simone Tiribocchi, Dario Marcolin e Alessandro Budel. Confermatissima anche Diletta Leotta, che commenterà in studio pre e post partita e avrà ancora lo spazio con 'Linea Diletta', in cui intervisterà le stelle dello sport.

