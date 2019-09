Genoa, Preziosi carica la squadra. E quando Pandev vede la Lazio...

RASSEGNA STAMPA - Dopo il ko con l'Inter, la Lazio ospita il Genoa. Il club rossoblù, nell'era Lotito, è sempre stato un tabù e ha riservato più di qualche spiacevole sorpresa. I biancocelesti, però, non possono permettersi passi falsi se vogliono riavvicinare il treno Champions ed esser costretti poi a rincorrere. I liguri, però, proveranno ovviamente a dire la loro. Ieri il presidente Enrico Preziosi è andato a trovare la squadra nel proprio centro sportivo. Insieme a lui c'erano l'ad Zarbano, il ds Capozucca e il club manager Marco Rossi che hanno assistito a tutta la seduta mattutina di allenamento. Il patron ha poi caricato la squadra dopo la seduta e i giocatori hanno particolarmente apprezzato la visita del numero uno.

PANDEV - Tra di loro c'è anche Goran Pandev che ha sempre un po' il dente avvelenato contro la Lazio. Il grande ex della sfida ha punito sei volte i biancocelesti e in ben cinque occasioni è accaduto all'Olimpico con le maglie di Inter, Napoli e Genoa. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il macedone ha anche sempre esultato mostrando una certa soddisfazione. Da fine 2009 quando si è svincolato dai capitolini per trasferirsi all'Inter. Il giocatore, dopo aver rifiutato il rinnovo contrattuale, era finito fuori rosa allenandosi a parte. La punta si è rivolta al collegio arbitrale della Lega Calcio che gli ha dato ragione ottenendo la possibilità di svincolarsi. Da allora ha sempre messo qualcosa in più in campo contro le aquile e anche nel febbraio scorso, pur non trovando la rete, il suo ingresso ha svegliato il Genoa che ha finito per battere in rimonta la squadra di Inzaghi. Insomma la Lazio è avvisata, contro Pandev mai distrarsi.

