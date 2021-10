Ifab, promosse le 5 sostituzioni: "Siano permanenti"

Le 5 sostituzioni potrebbero entrare a regime. Questo è quanto hanno proposto i comitati consultivi dell'Ifab in vista dell'assemblea di novembre e della riunione annuale di marzo 2022. La novità era stata adottata nel post-lockdown, alzando di 2 il numero dei cambi da effettuare in 3 slot distinti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, bocciata invece la proposta sudamericana di estendere l'intervallo da 15 a 25 minuti.

