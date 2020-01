Joao Pedro, ancora amara la sconfitta con la Lazio: “La gara era vinta…"

La gara contro la Lazio è ancora un boccone amaro in casa Cagliari. In quell’occasione, entrambi i gol dei biancocelesti arrivarono nei minuti di recupero, e ciò consentì alla squadra di Simone Inzaghi di vincere il match e tornare nella Capitale con il bottino pieno. A distanza di quasi un mese da quella partita, Joao Pedro sembra non averla dimenticata e, chiamato a motivare il calo della compagine di Maran dopo 29 punti in quindici giornate, ha risposto in questo modo: “Con la Lazio era vinta, in vantaggio al 93’, persa al 97’. Con quell’altra vittoria tutto sarebbe stato diverso. Sono le fasi di una stagione, ora si riparte”. A riportarlo la rassegna stampa di Radiosei.

