Juventus - Lazio, i numeri del match: bianconeri più combattivi

Basta leggere i numeri della partita per capire come abbia fatto la Juventus a rimontare il risultato alla Lazio. In realtà ne basta uno, quello sui duelli vinti. Leggendo le statistiche riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, si può notare come i bianconeri abbiano vinto 52 testa a testa (55.3 %) rispetto ai 42 (44.7%) dei biancocelesti. La squadra di Pirlo è stata più feroce, più vogliosa di prendersi i tre punti. La precisione poi ha dato una grande mano: i capitolini hanno effettuato 15 tiri, ma solo 4 in porta mentre i padroni di casa hanno fatto 7 tiri di cui 5 nello specchio.

