La Lazio e il monte ingaggi in Serie A: la classifica. E Immobile...

INGAGGIO LAZIO - Juve e Inter comandano in Serie A, le altre inseguono. No, per una volta non parliamo dei pronostici per lo scudetto, ma bianconeri e nerazzurri restano in vetta. Se nella corsa al titolo in campionato le corazzate di Pirlo e Conte si candidano per lottare testa a testa fino alla fine con le altre squadre mine vaganti pronte e far saltare loro i piani, nella classifica degli ingaggi per squadra la situazione non cambia. Come riporta la rassegna di Radiosei la Juve è quella che ha il monte ingaggi più alto: 236 milioni di euro con Cristiano Ronaldo l'uomo più pagato della rosa (31 milioni). L'Inter è staccata a 149 milioni con Lukaku primo a 7,5. Sul terzo gradino del podio c'è la Roma che paga per la squadra 112 milioni e 7,5 solo per Dzeko. Quarto è il Napoli (105 milioni, Insigne percepisce 4,5) e quinto il Milan (90 milioni, 7 a Ibrahimovic). La Lazio occupa il sesto posto: il monte ingaggi tocca quota 83 milioni di euro (prima era di 72), Ciro Immobile è il più pagato con 4 milioni l'anno.

Lazio, bilancio in rosso: passivo di 15 milioni e taglio di due stipendi

De Luca: “Juventus penosa e imbarazzante, ha perso onore sportivo”

Torna alla home page