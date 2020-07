Lazio, caccia al vice Immobile: due nomi sulla lista di Tare

Rinfoltire la rosa sarà il primo obiettivo della Lazio a partire dal prossimo anno. Saranno ben tre le competizioni da affrontare: campionato, Coppa Italia e con molta probabilità la Champions League, dopo tanti anni. Inzaghi ha bisogno di forze fresche per far rifiatare i suoi titolari senza perdere qualità in mezzo al campo. In attacco serviranno sicuramente delle alternative, servirà qualcuno in grado di creare concorrenza con Correa e Caicedo mettendo in difficoltà Inzaghi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la dirigenza sta cercando attaccanti forti pronti a mettersi in mostra.

GLI SCENARI DI MERCATO - Sfumato il colpo Giroud, Tare ha subito virato su altri due profili: due attaccanti 24enni provenienti dall’estero. Il primo è Luis Suarez, omonimo del centravanti del Barcellona, che viene gestito dalla scuderia di Jony e Luis Alberto. Sull’attaccante colombiano, di proprietà del Watford ma in prestito in Serie B spagnola al Real Saragozza, c’è l’interesse di diverse squadre. Il suo score quest’anno dice 19 gol in 37 partite di campionato. Il secondo profilo che piace alla dirigenza biancoceleste è quello di Alexander Sorloth, centravanti puro di proprietà del Crystal Palace ma in prestito al Trabzonspor. Alto 1 metro e 94 e quindi molto bravo nel gioco aereo, il norvegese potrebbe rinforzare la zona offensiva di Inzaghi. In Nazionale già 22 presenze e 6 gol, quest’anno in Turchia 21 gol e 9 assist in 32 partite.

Lazio, emergenza senza fine: si ferma anche Radu

Calciomercato Lazio, sul taccuino anche Lasagna e De Paul: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE