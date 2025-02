Lazio - Flaminio, l'ass. Onorato fa il punto: "Entro breve si concluderà..."

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, è tornato a parlare dello stadio Flaminio. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'assessore sottolinea in primis come ci sia un grande problema di impiantistica sportiva e di burocrazia nel nostro paese, vale per le scuole come per gli stadi. Si è soffermato così sullo stadio della Roma: "Con il sindaco Gualtieri e il collega Veloccia siamo stati iper rapidi, concedendo tutte le autorizzazioni. Ora aspettiamo il progetto esecutivo e vediamo quando e come si partirà". Per quanto riguarda la Lazio e lo stadio Flaminio, a breve si concluderà l'iter della Roma Nuoto e decideranno se dare o meno l'interesse pubblico, ma Onorato annuncia: "Lotito ha presentato il progetto per il Flaminio e a breve inizierà la conferenza dei servizi. C’è anche quello in essere della Roma Nuoto, dove abbiamo dimostrato una trasparenza incredibile".