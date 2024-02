Lazio, nell'era Lotito il solito déjà vu: il dato preoccupante con le Coppe

RASSEGNA STAMPA - Percorso positivo in Champions League, traballante in Serie A. Le due facce della Lazio in questa stagione sembrano essere le solite viste nell'era Lotito. Infatti, ogni volta che i biancocelesti hanno centrato la Champions, sono poi crollati nel campionato successivo. Come riporta il Messaggero, dal 3° posto nel 2006/2007 al 12° del 2007/2008, dal 3° del 2014/2015 all' 8° del 2015/2016. E ancora, dal 4° del 2019 al 6° del 2020-2021 con ben 10 punti di differenza dal quarto posto. Chiaramente non si tratta più di un caso, semplicemente, il passato non è riuscito a lanciare un messaggio chiaro e tondo alla società, cadendo sempre nello stesso blackout in campionato.

Da Delio Rossi, è successo anche a Stefano Pioli e Simone Inzaghi: adesso è il turno di Maurizio Sarri, dopo un secondo posto quasi irripetibile. In questa stagione la media europea è di quasi due punti a gara, in campionato invece di 1,5. All'indomani della disfatta contro il Bologna la Lazio si ritrova all'ottavo posto in classifica, dopo aver sfumato l'occasione di guadagnare punti per la zona Champions League. Per questo, a partire da giovedì contro il Torino bisognerà evitare qualsiasi passo falso in vista di un futuro più roseo.