Lazio, Parolo rigenerato: contro la Samp titolare nei tre di difesa

La storia lo insegna: le mode tornano. Magari sotto nuove forme, ma ciò che un tempo era in voga lo sarà anche in futuro. Così è stato per il camouflage, i pantaloni a zampa, gli occhiali cat eye e così anche sarà per Marco Parolo. In passato è stato uno dei centrocampisti più adoperati nella Lazio, giocando negli ultimi 6 anni un totale di 242 gare. Negli ultimi anni però, molto spesso ha visto i compagni giocare dalla panchina, per colpa dell'età che avanza e del rendimento fisico non sempre ottimale. Così, come si fa con un vecchio jeans, adoperando degli strappi per riportarlo in voga, Inzaghi ha deciso di cambiare ruolo al numero 16 per rigenerarlo e farlo tornare di moda.

CHANCE IN DIFESA - Complici i vari infortuni in difesa, Parolo è subentrato durante la sfida contro l'Inter nel reparto offensivo e ha dimostrato grande capacità tecnica e tattica. I tempi stretti non permettono ad Inzaghi di contare sui giocatori di ruolo e per questo, molto probabilmente, contro la Sampdoria schiererà l'ormai ex centrocampista nei tre di difesa, insieme a Patric e Acerbi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il tecnico biancoceleste è pronto a lanciare la nuova moda, ricordando a tutti che la classe (di Parolo) non stancherà mai.