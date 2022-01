Lazio, Sarri blinda Lazzari: il periodo buio sancisce la rinascita

RASSEGNA STAMPA - Era finito sul tavolo degli imputati, adesso Sarri lo ha recuperato e blindato. Lazzari viaggiava verso il mercato di gennaio, superato nelle gerarchie e finito ai margini del progetto: adesso è rinato. A sancire il salto di qualità è stato il gol rabbioso arrivato contro la Salernitana: il periodo no è finalmente finito per l'ex Spal. Il tecnico della Lazio ha sottolineato come le proprie qualità non si sposassero a pieno con gli squilibri attuali della rosa: serviva compattezza in difesa e il Mau non era pronto a rischiare. Le settimane gli hanno dato ragione ed ecco che successivamente Lazzari ritrova la titolarità in Coppa Italia e l'ingresso a gara in corso con l'Atalanta. Ad oggi Sarri non vuole privarsene, un addio comprometterebbe un buco in difesa. Il terzino è ormai recuperato, può essere un'arma in più a gara in corso. Tutto rimane nelle mani di Lazzari, la fiducia del tecnico è il mero strumento per andare avanti.