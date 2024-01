Lazio, si prepara Isaksen: contro il Napoli in attacco toccherà a lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È tempo di cancellare la Supercoppa Italiana e di pensare solo al Napoli in campionato. La Lazio si proietta verso il match contro i partenopei: in attacco può tornare titolare Gustav Isaksen, uno dei pochissimi che contro l'Inter ha provato ad accendere la luce. Vista la squalifica di Immobile e Zaccagni, Sarri non ha molte pedine a disposizione in attacco. Il danese può giocare dal primo minuto, come riporta Il Corriere dello Sport.

Tutto dipenderà dagli allenamenti a Formello, ovviamente. L'ex Midtjylland deve convincere Sarri a puntare di nuovo su di lui, nonostante la prestazione sottotono contro il Lecce. Sono ancora impresse negli occhi di tutti però le giocate contro il Frosinone: in due minuti ha ribaltato la gara, servendo prima un assist a Castellanos e poi segnando la rete del 2-1.

È proprio da lì che il tecnico ha iniziato a lavorarci sempre di più, soprattutto per far fruttare l'investimento da 12 milioni di euro fatto in estate. Il classe 2001 ora sembra essere in ripresa: la parentesi in Arabia Saudita ha mostrato di nuovo alcune giocate che non molto tempo fa hanno stregato il popolo biancoceleste. Ora Isaksen contro il Napoli ha la possibilità di giocare da titolare e di lasciare il segno, come spesso gli è accaduto lo scorso anno. E la Lazio lo sa bene.