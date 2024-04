Lazio, Tudor rispolvera il "vecchio Kamada". E ora il futuro può cambiare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un nuovo Kamada con Tudor. O meglio, il "vecchio Kamada", quello dell'Eintracht per intendersi, che torna a far parlare di sé per le performance in campo. Certamente il primo impatto è stato positivo: il giapponese ha lanciato segnali importanti, quelli che nella precedente gestione si erano visti solamente nelle prime sfide di campionato. Oggi, come anticipato, non ci sarebbe da sorprendersi se il Samurai fosse in campo dal primo minuto come interno di centrocampo: a ieri, sembrava proprio quest'ultima l'opzione favorita. Il tecnico lo stima, punta su di lui e lo ha già dimostrato. Ora Daichi si sente parte del progetto, ci crede e spera davvero di poter iniziare tra gli undici questa gara così importante. "Non giocando tanto questo anno - ha spiegato l'allenatore nella conferenza stampa della vigilia - è andato oltre le sue possibilità. È duttile, ha un buon livello sotto tutti i punti di vista, lo reputo un giocatore completo".

E ora anche il suo futuro è tornato in ballo, dato per scontato (e lontano da Roma) il mese scorso. Ad oggi non è più così sicuro che Kamada saluti tutti al termine della stagione, riporta Corriere dello Sport. C'è la concreta possibilità che possa essere esercitata la clausola per il prolungamento di contratto di ulteriori tre anni. Dipenderà dalle sue sensazioni, da quelle del club e di Tudor a fine stagione. Se sentirà di poter crescere nella Capitale, allora il discorso potrebbe cambiare. Tanti gli aspetti su cui si dovrà riflettere, almeno nove le sfide a disposizione per dimostrare di esser tornato il "solito Kamada", quello che con l'Eintracht ha siglato 16 gol la scorsa stagione.

TORNA ALLA HOMEPAGE