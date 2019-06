Lazio, tutto quello che c'è da sapere su sponsor, maglie e abbonamenti

NOTIZIE SS LAZIO - Tutto pronto per la nuova stagione della Lazio che vedrà ancora Simone Inzaghi in panchina. In attesa delle novità dal calciomercato, la società è pronta a far partire la campagna abbonamenti. Si aspettano le ultime verifiche delle autorità e poi partirà la vendita. L'obiettivo è quello di superare i 20mila tesserati Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i prezzi saranno simili, ma verrà proposta almeno una categoria in più: un occhio di riguardo verso gli “Studenti”, che si aggiungeranno agli “Aquilotti”, agli “Under 16”, alle “Donne” e agli “Over 65”. Una soluzione ideata per facilitare nel tempo la fidelizzazione dei giovani tifosi. Dopo la campagna abbonamenti saranno presentate anche le nuove maglie che Lulic e compagni indosseranno nella prossima stagione. La maglia bandiera osserverà un anno di riposo e la maglia home tornerà a essere celeste. Le due casacche da trasferta, invece, dovrebbero essere una bianca e l'altra blu. Due divise dovrebbero essere presentate all'inizio di luglio, mentre per la terza bisognerà aspettare il ritiro di Auronzo di Cadore. Non ci sarà lo sponsor Marathonbet. Dal 12 luglio entrerà in vigore il Decreto Dignità, un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’accordo tra la Lazio e l’azienda inglese decaderà per il divieto da parte delle società di calcio di "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet". L’intesa iniziale con lo sponsor prevedeva una partnership per 7 milioni di euro all’anno fino al 2021. È stata bloccata sul nascere. Solo le deroghe hanno permesso al club di portare avanti la collaborazione fino al termine della stagione 2017-2018. Il club sta cercando un nuovo main sponsor, le trattative sono in corso ma al momento il nome è topsecret.

