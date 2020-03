Lazio, un Correa può far primavera: ora serve continuità per lo sprint

Contro il Bologna si è sbloccato Joaquin Correa, arma importante di questa Lazio che però troppe volte si inceppa. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il Tucu non è nuovo a questo alternarsi di fiammate e di rallentamenti: anche nella scorsa stagione l'argentino aveva mostrato un calo di rendimento invernale, rimanendo a secco da novembre a fine aprile, per poi sbocciare e scatenarsi nell'ultimo mese tra campionato e Coppa Italia. Quest'anno Correa si è sbloccato prima, il gol al Bologna arriva dopo una magra che durava dal 10 novembre (doppietta al Lecce) e che si spera faccia primavera in anticipo: per lo sprint scudetto c'è bisogno del miglior Tucu.

