Lazio, a marzo hai la metà degli impegni di Inter e Juve: calendari a confronto

La Lazio si affaccia al nuovo mese da capolista. Il risveglio dopo la partita col Bologna è più affascinante che mai: una classifica che emoziona e un mese di marzo che inizia nel modo migliore. Ora c'è un primato da difendere. A marzo la Lazio avrà solo 3 impegni, anche perché ci sarà l'ultima sosta dell'anno per le Nazionali (l'ultimo weekend del 28 e 29): esattamente la metà rispetto all'Inter che invece ne giocherà 6, e due match in meno rispetto alla Juve che ne giocherà 5. Ovviamente, le due avversarie della Lazio per la corsa allo scudetto devono competere su altri due fronti: la Coppa Italia e le rispettive competizioni europee.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO: Sì, solo tre partite. L'occasione giusta per ricaricare le pile in vista dello sprint finale del campionato. Ma attenzione, perché le sfide sono poche ma impegnative: prima l'Atalanta in trasferta (sabato 7 marzo), poi la Fiorentina in casa (domenica 15 marzo) ed infine la trasferta contro il Torino il 21 marzo. Servirà concentrazione e l'atteggiamento giusto, quello che finora Ciro e compagni hanno sempre messo in campo. Il tempo per preparare al meglio le partite c'è, ora la palla passa alla banda di Inzaghi.

IL CALENDARIO DELLE AVVERSARIE: Assai più impegnativo il calendario a marzo di Juventus e Inter. I bianconeri iniziano mercoledì 4 con la Coppa Italia (contro il Milan), poi Bologna e Lecce in campionato e un ottavo di Champions da ribaltare (il tutto in 9 giorni). Infine ancora campionato, contro il Genoa, quattro giorni dopo il Lione. Ancora peggio per l'Inter che, oltre agli impegni di Coppa Italia e Serie A, deve vedersela due volte con il Getafe per gli ottavi di Europa League. Di seguito la lista completa di tutti gli impegni a marzo di Lazio, Inter e Juventus.

IL MARZO DELLA LAZIO (3 PARTITE)

Sabato 7 ATALANTA-Lazio (Serie A)

Domenica 15 Lazio-FIORENTINA (Serie A)

Sabato 21 TORINO-Lazio (Serie A)

IL MARZO DELLA JUVE (5 partite)

Mercoledì 4 Juve-MILAN (semifinale di ritorno di Coppa Italia)

Domenica 8 BOLOGNA-Juve (Serie A)

Venerdì 13 Juve-LECCE (Serie A)

Martedì 17 Juve-LIONE (ottavi di ritorno di Champions League)

Sabato 21 GENOA-Juve (Serie A)

IL MARZO DELL'INTER (6 partite)

Giovedì 5 NAPOLI-Inter (semifinale di ritorno di Coppa Italia)

Domenica 8 Inter-SASSUOLO (Serie A)

Giovedì 12 Inter-GETAFE (ottavi di andata di Europa League)

Domenica 15 PARMA-Inter (Serie A)

Giovedì 19 GETAFE-Inter (ottavi di ritorno di Europa League)

Domenica 22 Inter-BRESCIA (Serie A)