Napoli - Lazio, i numeri dicono altro. E il dato sui tiri...

NAPOLI-LAZIO, I DATI - L'ha detto anche Farris nel post partita, la Lazio è mancata nelle due aree. Al netto della bravura del Napoli e degli errori/orrori di Di Bello, i biancocelesti devono prendersela con loro stessi perché non sono riusciti a concretizzare quanto prodotto. I dati ci restituiscono il quadro: tanti tiri, cioè occasioni, ma mira scarsa. Sono 16 le conclusioni totali, ma solo 3 nello specchio e ben 9 fuori. La squadra di Gattuso ha tirato meno (10), ma con più precisione (8 in porta). La Lazio è stata superiore anche nel possesso (51,2% a 48,8%) e nelle chance create (10 a 7), oltre che nei tiri dentro l'area di rigore (11 a 6), ma non è bastato.

