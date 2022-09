Provedel, Vicario e Meret: intrecci e destini dei nuovi portieri azzurri

TUTTOmercatoWEB.com

Meret, Vicario, Provedel. Sono loro i tre portieri convocati dal ct Mancini in vista del doppio impegno dell'Italia in Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Una storia, quella recente, che lega a triplo filo i destini di questi tre portieri che in estate non avrebbero mai forse immaginato di tornare o approdare per la prima volta nel giro della Nazionale.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Vicario e Provedel ora sono compagni di stanza in ritiro, in estate si contendevano un posto alla Lazio. Erano loro i profili designati da Maurizio Sarri per sostituire Strakosha e Reina. L'Empoli chiedeva 15 milioni per Vicario e quindi Tare ha virato su Maximiano. Il corteggiamento per Provedel invece è durato un mese con finale al cardiopalma condito dall'inserimento del Napoli che intanto aveva promesso Meret allo Spezia. Niente di tutto questo è accaduto, per fortuna. Meret si è conquistato il posto in azzurro, Vicario sta facendo benissimo con l'Empoli e Provedel è la miglior certezza della Lazio. Tutti e tre hanno trovato il loro posto e ora anche una convocazione in azzurro.