Roma, il derby cambia la programmazione: cancellate le repliche del match sui canali ufficiali

Nel derby della Capitale non c'è stata partita. La Lazio è stato superiore alla Roma praticamente su ogni fronte. Il risultato è stato netto e la delusione, per la squadra giallorossa, cocente. Il livello di insoddisfazione per la brutta figura è stata talmente alto che Roma TV, il canale ufficiale del club, ha deciso di cancellare dalla programmazione le repliche della partita contro i biancocelesti. Una strada, riporta la rassegna stampa di Radiosei, già percorsa in passato dall'emittente in situazioni simili.

