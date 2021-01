Roma, post derby teso a Trigoria: Friedkin infuriati, Fonseca nel ciclone

RASSEGNA STAMPA - Sabato burrascoso a Trigoria dopo il pesante ko nel derby contro la Lazio. Nel centro sportivo giallorosso è andata in scena la furia dei Friedkin, che hanno manifestato a Tiago Pinto il loro malumore per la cocente sconfitta. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de La Repubblica, nonostante toni pacati, i proprietari a stelle e strisce non hanno gradito la debacle e il nuovo diesse ha fatto da tramite con il mister Paulo Fonseca, finito sul banco degli imputati. Il momento è delicato e una mancata qualifica qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe essere decisiva nell'eventuale riconferma del portoghese. Dan e Ryan hanno voluto assicurarsi che certi atteggiamenti e certe partite non si ripresentino mai più, ma in questo momento la squadra appare stordita.

