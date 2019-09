Serie A, Lazio e Atalanta le squadre più offensive: i numeri

La Lazio vede solo la porta avversaria. Il trend che aveva contraddistinto la stagione 2017-2018 è tornato di moda in quel di Formello. Prima contro la Sampdoria e poi nel derby i biancocelesti hanno dato dimostrazione di aver rispolverato le conoscenze in materia di gol e occasione da. E lo testimoniano i numeri. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, la Lazio - nelle prime due giornate di campionato - ha mirato le porta avversarie per un totale di 37 volte. Solo l'Atalanta in Serie A è riuscita a imitarla. Oltre alle 4 reti, Immobile e compagni hanno collezionato 23 tiri nello specchio della porta e 14 fuori. Le statistiche lasciano ben sperare in un ritorno di una vecchia e cara abitudine. Quella del gol.

