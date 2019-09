Calciomercato Lazio, Caravello: "La permanenza di Milinkovic è il colpo dell'estate"

CALCIOMERCATO LAZIO - Dove e quando. Il tormentone musicale dell'estate è stato sicuramente il brano di Benji e Fede. Spostandoci dalla musica al calcio, sicuramente tante volte i tifosi della Lazio si sono fatti queste due domande riguardo il futuro di Milinkovic Savic. Il tormentone serbo, però si è chiuso con un nulla di fatto.Tante voci, qualche sondaggio, ma poco più e alla fine il numero 21 è rimasto in biancoceleste. Non solo perché il centrocampista sembra motivatissimo e nelle prime due uscite ufficiali ha dimostrato che le voci non lo hanno minimamente scalfito. La cosa non è sfuggita nemmeno a Danilo Caravello. Il procuratore, intervistato da Tuttomercatoweb ha parlato del calciomercato del nostro campionato e ha incoronato il club biancoceleste. Ecco le sue parole: "È stato un mercato estivo con grande fermento, oltre le aspettative. Grandi movimenti, calciatori importanti che sono tornati nel nostro campionato. Bene cosi. Il colpo dell'estate? La permanenza di Milinkovic Savic, pensavo che andasse via dalla Lazio e invece è rimasto motivato più che mai".

