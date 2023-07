Stadio Lazio, Lotito sorprende tutti: "Sono al lavoro per realizzarlo"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio sognano uno stadio tutto per loro, una nuova casa dove coltivare la propria passione e Lotito da anni, lavora per accontentarli. Come racconta ai microfoni del Corriere dello Sport, in passato il presidente biancoceleste era sul punto di costruirne uno sui propri terreni. Uno stadio che, a detta sua, sarebbe stato collegato perfettamente con la città, al punto da essere accessibile anche via fiume. A bloccare tutto, però, fu Veltroni che bocciò il progetto del patron capitolino. Il sogno di uno stadio di proprietà, però, resta ancora oggi vivo nella testa di Lotito che, a sorpresa, ammette di essere al lavoro per realizzarlo.