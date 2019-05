Stadio Roma, il nodo della convenzione urbanistica: tempi troppo lunghi

L'iter del progetto dello stadio della Roma procede, ma a rilento. La convenzione urbanistica, il documento che definisce l'organizzazione dei lavori di un'opera pubblica, deve ancora essere compilata. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, i contrasti sorgono attorno alle tempistiche. Si tratta di definire un buon piano di gestione del territorio. Dal Campidoglio hanno già fatto sapere che la viabilità ha la priorità. Quindi, per il Comune, lo stadio di Tor di Valle potrà entrare in funzione solo quando tale questione verrà risolta. Il nodo sta qui: il club prevede di impiegare tre anni al massimo per costruire l'impianto, ma di solito il completamento della viabilità richiede - almeno a Roma - più tempo.

LAZIO, LA SITUAZIONE DI CAICEDO

LAZIO, GLI AGGIORNAMENTI SU INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE