Scudetto 1915,“Sit-in degli Striscioni” sotto la sede della FIGC - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Era stato annunciato e sponsorizzato più volte dall'avvocato Gian Luca Mignogna il sit-in sotto la fede della FIGC, presso Via Gregorio Allegri, per sollecitare l’assegnazione ex aequo dello “Scudetto 1915” alla Lazio. Questo pomeriggio, come promesso, alcuni tifosi laziali si sono presentati presso la storica sede, per cercare di ottenere l'attenzione della federazione. Molti gli striscioni esposti, tra cui alcuni storici, come quello con l'hashtag "#scudetto1915laziotricolore" che da anni viene esposto in Tribuna Tevere durante le partite della Lazio.