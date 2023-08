Lazio, l’avv. Mignogna: “Scudetto 1915, lascio? No raddoppio!”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

L’avvocato Gian Luca Mignogna ha rilasciato, nel giorno dello scontro di campionato tra Lazio e Genoa, un’intervista esclusiva alla redazione del quotidiano online “Il Laziale“. Il direttore editoriale di Laziostory.it e promotore della rivendicazione per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio ha fatto il punto, all’inizio di una nuova stagione agonistica, sui prossimi passi da compiere per portare avanti la battaglia per l’assegnazione del titolo ex aequo ai biancazzurri e al Genoa.

Queste le sue dichiarazioni: "Il titolo di Campione d’Italia 1914-15 non è mai stato ufficialmente assegnato. Non lo dico io, lo dicono le carte. Per questo resto fiducioso, non si potrà protrarre all’infinito una grave situazione di perdurante illegalità sportiva. La Lazio del 1914-15 fu Campione Centro-Meridionale, così come il Genoa in quella stagione fu senz’altro Campione Settentrionale. Lo sbocco logico di questa controversia, pertanto, non può che essere l’ex aequo ai rossoblù ed ai biancazzurri“.

“Lasciare? Ma neanche per sogno! Questa battaglia dura oramai da otto lunghissimi anni, è un arco temporale incomprensibile, che non può trovare più giustificazioni. Sin da quando lanciai l’idea dell’assegnazione ex aequo ho sempre avuto la percezione che più di qualcuno si volesse mettere di traverso. Ma tutta questo ostracismo non mi ha affatto fiaccato. Pertanto direi che un pò come a “Lascia o raddoppia” sono pronto a raddoppiare, se non anche a triplicare, le mie energie e le mie iniziative“.