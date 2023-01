Calciomercato Lazio, un giovane si trasferisce al Cosenza: i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è pronta a salutare un'altra pedina della Primavera, dopo l'addio di Morsa trasferitosi alla Reggiana. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta mondoprimavera.com, dovrebbe raggiungere la città di Cosenza il terzino Valerio Marinacci, pronto ad affrontare una nuova avventura con la maglia rossoblu. La sua esperienza estiva ad Auronzo con la Prima Squadra e le buone prestazioni, tra un infortunio e l'altro, non sono bastate per meritarsi la conferma di Sanderra e un posto in squadra. Marinacci si trasferirà in Calabria a titolo definitivo e con i lupi cercherà di centrare l'obiettivo playoff di Primavera 2, nel medesimo girone della Lazio, capolista insieme a Pescara, Ascoli e Pisa, prossima avversaria del Cosenza.