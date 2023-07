Campionati giovanili, il comunicato sulle date: ecco quando inizia la stagione 23/24

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 1 dei Campionati Giovanili segna l'inizio di una nuova stagione. Pochi giorni dopo la conclusione delle Finali Giovanili Tim, ecco i dettagli per i campionati 2023-24. Dalle 16 di oggi, mercoledì 5 luglio, le società possono iscriversi ai Campionati Giovanili tramite il portale federale. Le iscrizioni dovranno essere completate entro e non oltre il 31 luglio alle ore 12.

Queste le date d'inizio dei campionati per la stagione 2023-24. Under 18 Professionisti: domenica 17 settembre; Under 17 Serie A e B: domenica 10 settembre; Under 16 Serie A e B: domenica 24 settembre; Under 15 Serie A e B: domenica 24 settembre; Under 17 Serie C: domenica 24 settembre; Under 16 Serie C: domenica 1 ottobre; Under 15 Serie C: domenica 24 settembre. Per potersi iscrivere ai suddetti campionati, le società devono aver ottenuto la Licenza Nazionale 2023-24 per la partecipazione al campionato di competenza della propria prima squadra. Per i campionati Under 18, Under 17 e Under 16, il calendario prevede lo svolgimento delle gare la domenica alle ore 15.00. Per i campionati Under 15, la domenica alle ore 11.00. I calendari dei campionati Under 16 e Under 15 Serie A e B verranno elaborati in modalità speculare, con la programmazione delle stesse gare nel medesimo turno di campionato; stesso discorso per i campionati Under 17 e Under 15 Serie C.