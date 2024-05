La Lazio Primavera sfida l'Inter. E Sanderra deve rinunciare a un big

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Primavera oggi alle 13:00 al Fersini sfida l'Inter. I ragazzi di Sanderra, dopo la conquista aritmetica dei play off, ospitano la capolista Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, i baby biancocelesti oggi contro i nerazzuri e la prossima settimana contro l'Empoli chiuderanno la regular sesason, poi spazio ai playoff. La sfida odierna contro la capolista potrà dare delle risposte in merito alla crescita di Ruggeri e compagni e capire il livello di maturazione raggiunto.

Mister Sanderra dovrà fare a meno di Dutu squalificato, mentre sono out per infortunio Bedini, Cappelli e Bigotti. Oltre a Gonzalez che, essendo un fuoriquota classe 2003, da regolamento non può disputare le ultime cinque gare della regular sesaon.

