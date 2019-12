Lazio, il programma del weekend dei "baby": la Primavera ospita l'Inter

La Primavera di mister Leonardo Menichini è chiamata al riscatto dopo la sconfitta contro il Torino nell'ultima giornata. Sabato al "Mirko Fersini" di Formello arriva l'Inter quinta in classifica, ed è questo l'impegno più importante del weekend del settore giovanile della Lazio. Le altre baby compagini biancocelesti saranno impegnate tra trasferte e partite casalinghe. L'Under 14 regionale di mister Gonini giocherà sempre sabato al Green Club contro l'Urbetevere, mentre - stesso posto, ma domenica - l'Under 14 Pro e l'Under 13 affronteranno rispettivamente Ascolti e G.Castello. Riposa l'Under 16, mentre Rocchi e la sua Under 15 saranno impegnati in una sfida intrigante a Firenze contro la Fiorentina dei pari età. Di seguito, ecco l'elenco completo comprensivo degli orari di inizio partita:

PRIMAVERA, 11ª giornata, All.: Leonardo Menichini

LAZIO-INTER

Sabato 7 dicembre ore 14:30, Stadio Mirko Fersini di Formello (RM)

UNDER 17, 12ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

VIRTUS ENTELLA-LAZIO

Domenica 8 dicembre ore 12:00, Campo A. Daneri | Via Parma, 314 - Chiavari (GE)

UNDER 16, All.: Marco Alboni

SOSTA

UNDER 15, 13ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 8 dicembre ore 17:00, Campo Bozzi | Via Stefano Borgonovo, Firenze

UNDER 14, 10ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-URBETEVERE CALCIO

Sabato 7 dicembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 14 Pro, 7ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-ASCOLI CALCIO

Domenica 8 dicembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 13, 8ª giornata, All.: Alessandro Barnia

LAZIO-G.CASTELLO

Domenica 8 dicembre ore 12:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

