Lazio, Nicolò Armini convocato in Nazionale per l'Europeo U19

Terminato il raduno di Coverciano che ha visto i ragazzi preselezionati da Carmine Nunziata impegnati dal 2 luglio, il ct ha diramato la lista dei giocatori che faranno parte della delegazione azzurra all'Europeo Under 19. Tra questi, figura anche il Lazio Primavera Nicolò Armini. Assenti, invece, rispetto all'elenco dei preconvocati, Simone Ghidotti (Fiorentina), Gabriele Ferrarini, Salvatore Esposito (Spal), Alessio Riccardi (Roma), Vincenzo Millico (Torino). Prima partita in programma il 14 luglio contro il Portogallo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona)

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci (Empoli)

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

