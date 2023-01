Lazio Primavera, spunta un nuovo centrocampista in prova: ecco chi è

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera sta vivendo un ottimo momento: prima in classifica al pari di Pisa, Pescara e Ascoli, ma anche tra le protagoniste del mercato invernale. Dopo le ufficialità di Balde, fratello di Keita e di Simone Cesari (ormai ex Trastevere), il club biancoceleste continua a seguire altri possibili innesti del gruppo di Sanderra. Oltre al portiere del Terracina Calcio Diakitè, ora spunta anche il nome di Alessio Guarino. Come riporta il sito Gazzetta Regionale.it, il centrocampista classe 2005 è cresciuto nell'Aprilia e nelle giornate di ieri e oggi, 18 e 19 gennaio, è in prova a Formello per essere valutato.