Lazio, weekend di trionfi per il settore giovanile: tutti i risultati

Weekend niente male per il settore giovanile della Lazio. Vince l'Under 17 con il Parma, con il risultato di 2 a 1. Sempre contro i crociati, l'Under 16 piazza due reti e porta a casa i tre punti. Stessa sfida per i giovani Under 15, anche essi vincenti contro i gialloblù con un rocambolesco 3 a 2. Rinviata la sfida dell'Under 14 Pro con la Romulea, così come quella del campionato regionale contro la Vis Pesaro. Devastante l'Under 13, che travolge per 5 a 0 l'Honey Soccer City. E poi il derby vinto, valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Under 13 Pro: un secco 3 a 0 rifilato ai giallorossi. Ecco i risultati:

-UNDER 17, girone A, 20ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

PARMA-LAZIO 2 - 1

Domenica 23 Febbraio ore 11, Centro Sportivo ‘Parma Calcio’ – via Nazionale Est 1, Collecchio

– UNDER 16, girone A, 19ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-PARMA 2 - 0

Domenica 23 Febbraio ore 13, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 15, girone A, 19ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-PARMA 3 - 2

Domenica 23 Febbraio ore 10:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 14 – Regionali Eccellenza, girone B, 20ª giornata, All.: Simone Gonini

ROMULEA-LAZIO

Rimandata al 26 Febbraio

-UNDER 14 PRO, gruppo 2, 14ª giornata, All.: Simone Gonini

VIS PESARO-LAZIO

Rimandata a data da destinarsi

– UNDER 13 – Giovanissimi Provinciali, girone A, 18ª giornata, All.: Alessandro Barnia

LAZIO-HONEY SOCCER CITY 5 - 0

Domenica 23 Febbraio ore 10, Centro Sportivo ‘M. Melli’