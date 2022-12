Primavera, giudice sportivo e prossimi avversari: la situazione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo un avvio di stagione per niente soddisfacente, finalmente la Lazio Primavera può dire di aver spiccato il volo. La vittoria contro il Pisa capolista è stato il "la" per dare una svolta al campionato, unico obiettivo dei biancocelesti dopo l'uscita dalla Coppa Italia. Con l'ultimo contro la Ternana sono 4 i trionfi consecutivi per gli aquilotti, che sabato 10 dicembre 2022 alle ore 14.30 se la vedranno con la Viterbese in terra nemica al C.S. Ginnasi - Ronciglione (VT). Intanto, attraverso il comunicato numero 64, la Lega di Serie B ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito all'undicesima giornata di campionato. Nessuna sanzione significativa per i biancocelesti: Floriani Mussolini è attualmente alla sua terza ammonizione consecutiva e deve far attenzione a non rimediare un ulteriore cartellino giallo entrando così in diffida. Bedini e Giordano Rossi sono invece alla loro seconda ammonizione.