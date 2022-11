PRIMAVERA - La Lazio ne fa due al Pescara e centra la terza vittoria consecutiva

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Terza vittoria consecutiva e ottima prestazione dei biancocelesti che strappano 3 punti importantissimi su un campo insidioso come quello di Pescara. Nel primo tempo non acade granchè, ma anzi sembrano proprio i padroni di casa ad essere più propositivi. Nella ripresa però la Lazio cambia volto e al 49' è Crespi a portare in avanti i biancocelesti. Passano sei minuti ed è Dutu a firmare il raddoppio: da segnalare in entrambe le reti le ottime giocate personali di Sana Fernandes. Nella prossima giornata la Lazio ospiterà la Ternana al Fersini.

Primavera 2 | 10a giornata

Sabato 26 novembre 2022, ore 14:30

C.S. Pescara Training Center, Città di Sant'Angelo (PE)

PESCARA: Barretta, Staver, Cappello (85' Colazzilli), Lodovici, Colarelli (85' Casciano), Postiglione (76' Braccia), Gatto (51' Amore), Dagasso, Patanè, Scipioni, Mehic (85' Balleello). A disp.: Servalli, Aloisi, Reale, Comignani, Diabate, Andreassi, Zeppieri. All.: Ledian Memushaj.

LAZIO: Morsa, Floriani Mussolini, Bedini (93' Napolitano), Colistra, Petta, Dutu, Di Tommaso, Bertini, Crespi, Sana Fernandes (90' Jurczak), Brasili (78' Rossi) A disp.: Martinelli, Cannatelli, Bigonzoni. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Domenico Leone (sez. di Barletta)

Assistenti: Spina - Chichi

Ammoniti: Postiglione, Dagasso (P) Brasili, Crespi (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

95' - Triplice fischio. La Lazio vince ancora.

93' - Ultimo cambio per la Lazio: fuori capitan Bertini, dentro Napolitano.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

90' - Sostituzione per Sanderra: fori Sana Fernandes e dentro Jurczak.

85' - Triplo cambio per Memushaj: fuori Colarelli, dentro Casciano. Mehic lascia il posto a Balleello. Fuori Cappello, dentro Colazzilli.

83' - Staff medico del Pescara in campo per soccorrere Cappello a terra.

78' - Anche Sanderra fa la sua prima sostituzione: fuori Brasili, al suo posto Giordano Rossi.

76' - Cambia ancora Memushaj: fuori Postiglione, dentro Braccia.

75' - Angolo dall'altra parte: ripartenza della Lazio con Floriani Mussolini che viene atterrato da un avversario.

73' - Angolo per i padroni di casa: pallone che sfreccia davanti a tutti in area, Morsa ancora una volta fa sua la sfera su un tiro potente da parte di un avversario.

70' - Punizione per il Pescara dal lato destro dell'area: cross teso sul secondo palo, doppia respinta di Morsa attentissimo su ogni occasione interessante degli avversari.

65' - Scipioni in ripartenza si invola verso Morsa, tenta il tiro troppo facile, il portiere della Lazio in due tempi fa sua la sfera.

61' - Altra punizione per il Pescara stavolta dalla sinistra: cross teso e potente respinto da Morsa che non si fa sorprendere.

60' - Punizione da posizione molto interessante per il Pescara: schema riuscito malissimo e la Lazio riconquista palla.

57' - Giallo per Dagasso che atterra Crespi.

55' - GOOOOOLL LAZIOOOOOO! Bellissima azione personale di Dutu che riconquista palla, Floriani Mussolini si invola sulla destra e trova proprio Dutu che davanti alla porta trova la sfera di testa battendo Barretta.

52' - Scintille a bordo campo, Crespi visibilmente nervoso. Giallo per il laziale e per Postiglione.

51' - Primo cambio per Memushaj: esce Gatto, al suo posto va Amore.

49' - GOOOOLLLLLL LAZIOOOOO! Sana Fernandes dribbla un paio di avversari sulla linea di fondo, dalla sinistra riesce a passarla rapidamente a Crespi che a pochi passi dalla porta la insacca in rete!

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. Non c'è recupero. Squadre negli spogliatoi.

41' - Sana Fernandes trova Crespi che a sua volta appoggia per Bertini: il centrocampista con l'esterno destro tenta il tiro ma la sfera si perde sul fondo.

37' - Risultato ancora bloccato sullo 0-0, nonostante le tante occasioni da gol da una parte all'altra.

30' - Occasione anche per la Lazio che cerca di rialzare la testa su ripartenza con Crespi. Barretta para un tiro al volo di Sana Fernandes insidiosissimo.

28' - Pescara che sta mettendo in seria difficoltà la Lazio. I biancocelesti non riescono ad uscire dalla propria metà campo.

25' - Occasionissima per il Pescara con Meich che tenta una bellissima conclusione. Floriani Mussolini salva la Lazio mettendo il pallone in corner.

23' - Giallo per Brasili, in ritardo su un avversario.

20' - Ripartenza biancoceleste: Colistra si invola sul versante destro, sceglie di non entrare in area ma di passarla al compagno Crespi che però è in fuorigioco.

17' - Punizione per i padroni di casa da posizione interessante: pallone teso e basso in area allontanato dalla Lazio che disinnesca il pericolo.

16' - Primo corner del match per il Pescara: giocata corta, sporcata in fallo laterale da un laziale.

13' - Bella azione personale di Sana Fernandes sulla sinistra dell'area controlla, punta un avversario, se la sistema sul destro ma tiro finisce di poco fuori la porta.

9' - Traversa clamorosa del Pescara! Gran controllo e tiro di Postiglione che con il un missile di sinistro regala brividi alla Lazio.

8' - Fallo di DI Tommaso che interviene con gamba leggermente tesa su un avversario. Punizione per il Pescara.

4' - Primi minuti di studio per le due squadre. Pioggia incessante sul Pescara Training Center.

1' - Fischio d'inizio! Si parte

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Pescara - Lazio, gara valida per la 10a giornata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti sono attualmente decimi in classifica a 13 punti, al pari di Ascoli e Cosenza. La squadra di Saderra è reduce dalle belle vittorie per 0-1 e per 3-1 contro Pisa e Crotone ed è determinata a continuare su questa scia positiva per riscattarsi da un avvio di campionato non soddisfacente.